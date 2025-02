L'arme entièrement nationale iranienne "Masaaf" remplace le "G3" (Général Haidari)

Téhéran-IRNA- « L'arme organisationnelle Gewehr 3, connue sous le nom de "G3", est en train d'être remplacée par une arme entièrement indigène et de fabrication 100% iranienne, le "Massaaf" d'un calibre de 7,62, et le processus de production en série et de livraison aux unités est actuellement en cours et suivi », annonce ce lundi le commandant des forces terrestres de l'armée de la République islamique d’Iran.

Le général de brigade Kioumars Haidari a déclaré, ce lundi 24 février, que dans le cadre de l'exercice conjoint Zolfaghar 1403 des forces armées iraniennes, l'Armée de Terre expose avec fierté ses capacités opérationnelles exceptionnelles. Il a ajouté que l'Armée utilise des équipements, des armes et des munitions fabriqués localement par le Ministère de la Défense et l'Armée de Terre. Il a précisé que le fusil d'assaut Gewehr 3, connu sous le nom de "G3", est en train d'être remplacé par l'arme entièrement nationale "Massaaf", fabriquée localement avec un calibre de 7,62 mm. Le processus de production en série et de livraison aux unités est actuellement en cours.