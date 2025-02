Iran ne négociera pas sous « la pression, la menace ou les sanctions » (Araghchi)

Seyed Abbas Araqchi, ministre iranien des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse avec Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a souhaité la bienvenue à son homologue russe ainsi qu'à la délégation l'accompagnant.

Il a déclaré que les consultations avec son homologue russe se poursuivent régulièrement sur toutes les questions et couvrent un large éventail de coopérations et de sujets.

Nous menons des consultations continues sur les questions du Caucase, de l’Asie et de l’Eurasie et avons eu des discussions approfondies et constructives, passant en revue divers sujets. La coopération économique entre l'Iran et la Russie progresse rapidement et la commission économique mixte se tiendra en avril. La coopération se poursuit dans les domaines de l’énergie, du chemin de fer et de l’agriculture, a précisé le ministre iranien.

Des discussions approfondies ont eu lieu sur la Palestine, le Liban et la Syrie. Il est naturel que l’Iran ait toujours condamné les crimes du régime sioniste, et la nouvelle initiative de déplacement forcé de la population de Gaza a été abordée. L’unité des pays de la région contre ce projet inacceptable a été réaffirmée. À la proposition de l'Iran, l'Organisation de la coopération islamique tiendra prochainement une réunion à ce sujet, a ajouté Araghchi.

Concernant la Syrie, il a déclaré : «Nous avons des positions proches de celles de la Russie. La stabilité, la paix, l’unité territoriale et le développement de la Syrie, selon la volonté de son peuple, sont des priorités pour l’Iran, et nous soutenons pleinement la paix et la stabilité dans ce pays.»

Abbas Araqchi, en évoquant les positions de la République islamique d'Iran concernant les négociations sur le JCPOA et les relations avec les pays occidentaux, a déclaré : «Sur la question nucléaire, nous avançons en coopération et en coordination avec nos amis russes et chinois, et nos positions seront alignées. La position de l'Iran sur les négociations nucléaires est totalement claire : nous ne négocierons pas sous la pression, sous la menace ou sous les sanctions.»

Il a poursuivi : «Par conséquent, il n'y aura aucune possibilité de négociation directe entre nous et les États-Unis sur la question nucléaire tant que la politique de pression maximale sera maintenue sous sa forme actuelle.»

Lors de laconférence de presse, le ministre russe des Affaires étrangères a évoqué les détails de ses négociations avec son homologue iranien et a déclaré : « Nous avons eu des discussions approfondies, utiles et constructives» . Il a fait référence aux précédentes rencontres des présidents iranien et russe à Achgabat et Kazan, ajoutant :«Le président iranien s'est rendu en Russie en janvier, et un accord stratégique global a été signé entre les deux pays.»

Lavrov a poursuivi : « Au début de cette année, le Forum économique de la Caspienne s'est tenu à Téhéran et s'est déroulé avec succès. Nous espérons que la commission mixte de coopération économique sera également formée cette année.»

Il a également évoqué les discussions menées sur la coopération avec l’Eurasie et a exprimé l’espoir que l’accord de libre-échange avec l’Eurasie soit mis en œuvre dans les plus brefs délais.

Il a ajouté : «Les échanges commerciaux entre l’Iran et la Russie ont augmenté de plus de 13 %, et nous espérons que cette tendance se poursuivra.»

Lavrov a ensuite déclaré : «Nous nous réjouissons que les travaux relatifs au chemin de fer Racht-Astara soient en cours. La construction de cette ligne ferroviaire a commencé et un prêt public russe est accordé, ce qui représente une étape importante pour la mise en place du corridor Nord-Sud.»