Iran: arrestation de 6 membres d'un groupe terroriste et élimination d'un terroriste à Chabahar au sud

Chabahar - IRNA - Le responsable par intérim de la vice-gouvernance de la province de Sistan-et-Baloutchistan et du gouvernement spécial de la ville de Chabahar a indiqué que 6 membres d'un groupe terroriste ont été arrêtés et qu'un terroriste a été tué. Il a précisé que l'opération intensive des forces de sécurité ce mardi 25 février contre le groupe terroriste à Chabahar se poursuit après l'identification de leur cachette et en coordination avec les membres du Conseil de sécurité, et que le nettoyage de la région est toujours en cours.

Ali Reza Noura a déclaré mardi à l’IRNA : « Le Conseil de sécurité de Chabahar est fermement engagé à assurer la sécurité des citoyens et ne permettra à aucun groupe terroriste de semer l'insécurité dans cette région. » « Ce groupe terroriste neutralisé avait l'intention de mener une opération en fin d'année pour semer le chaos et provoquer des troubles, mais grâce à l’intervention éveillée des forces de sécurité et de police, leur plan a été déjoué. » Le service de Communication du QG de Qods Corps des Forces terrestres a également publié un communiqué, indiquant qu'au cours de l'exercice opérationnel des martyrs de la sécurité, dans le cadre d'une opération conjointe du Corps des Gardiens de la Révolution islamique et de la police de la République islamique, 6 membres d'un groupe terroriste qui se nomme Jaysh al-Adl ont été neutralisés et capturés et un autre a été abattu. Le communiqué précise également que plusieurs armes et munitions ont été saisies lors de l'opération et que des informations supplémentaires seront fournies ultérieurement.