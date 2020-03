Les nouvelles sanctions anti-Iran «un exemple de politique inhumaine des États-Unis»

«Imposer de nouvelles sanctions pendant que les Iraniens combattent # COVID19, et au milieu d'un nombre croissant de partisans de la fin du terrorisme économique américain contre l'Iran, n'est qu'un autre exemple d'une politique américaine inhumaine, menée par des« secrétaires de la haine »envers l'Iran.», a écrit Miryousefi dans un tweet, vendredi 27 mars.

Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre 20 entreprises, fonctionnaires et individus en Iran et en Irak, malgré la pression mondiale croissante sur les États-Unis pour mettre fin aux sanctions contre l'Iran alors que le pays lutte contre la pandémie de coronavirus.



Le département du Trésor américain a déclaré jeudi dans un communiqué que les sanctions gèlent les actifs détenus par les États-Unis des personnes désignées et empêchent généralement les Américains de faire affaire avec eux.

Au cours de la semaine dernière, la communauté internationale a appelé les États-Unis à lever les sanctions illégales, qui ont entravé l'accès de Téhéran à des fournitures médicales vitales alors que le pays tente de contenir le coronavirus et d'aider à traiter les patients.



Pour sa part, l'Iran a dénoncé ouvertement les allégations des États-Unis pour l'envoi d'aide comme hypocrite, affirmant que si les États-Unis cherchaient vraiment à aider, ils devraient lever leurs sanctions visant la République islamique.

