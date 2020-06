Le HCR salue l'Iran, «un hôte généreux de réfugiés afghans»

S'adressant à l'IRNA, il a ajouté qu'environ 1 million de réfugiés afghans enregistrés vivent toujours dans le pays.



Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, aide le gouvernement de la République islamique d'Iran à maintenir des politiques inclusives et progressistes à l'égard des réfugiés et à faciliter des solutions, y compris le rapatriement librement consenti.



Le HCR continue également de plaider pour la solidarité internationale et le soutien à l'Iran, à l'Afghanistan et au Pakistan, a-t-il déclaré.

Le gouvernement de la République islamique d'Iran, face à l'épicentre de l'épidémie en Asie du Sud-ouest, a facilité l'inclusion exemplaire des Afghans sur son territoire, a déclaré Baloch.



Plus tôt, Baloch avait déclaré que le HCR se félicitait de la récente confirmation par l’Iran que les tests et traitements liés au COVID-19 sont gratuits pour toutes les personnes, y compris pour les réfugiés.



En outre, l'assurance maladie publique universelle du pays a été automatiquement étendue aux réfugiés ainsi qu'aux ressortissants iraniens - garantissant ainsi un accès ininterrompu aux soins de santé pour tous les réfugiés.

Il a en outre noté que le Pakistan et l’Iran, qui accueillent environ 90% des 2,7 millions de réfugiés afghans dans le monde, connaissent une pression énorme sur leurs systèmes de santé et leurs économies.

Des mesures de verrouillage et un net ralentissement de l'activité économique ont laissé de nombreux réfugiés afghans confrontés à une incapacité à satisfaire même leurs besoins les plus élémentaires.

