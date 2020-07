L'Iran dévoile un nouveau système de missiles à guidage laser

Le général de division Hossein Salami, commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), a rendu visite lundi matin au groupe d'hélicoptères Fath du CGRI Aviation avec un groupe de députés du commandement général du CGRI.



Au cours de cette visite, le système de missile de guidage laser a été dévoilé en présence du commandant en chef du CGRI.



Le général Salami a souligné que la majeure partie du fardeau et des pressions de la sécurité nationale dans le pays incombe aux forces terrestres du CGRI, notant qu'aujourd'hui, les forces terrestres du CGRI dans les zones frontalières importantes, y compris le nord-ouest, le sud, le sud-est et le sud-ouest du pays et ont un arrangement de défense très bon et fiable.



Le général Salami, déclarant que les opérations de sécurité et de défense dans ces zones ont besoin d'une variété de logistique, a déclaré les forces terrestres du CGRI, car il utilise la doctrine offensive en profondeur, l'augmentation des capacités de l'unité d'hélicoptère est également une nécessité.

