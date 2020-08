Les étudiants iraniens brillent dans la compétition internationale de mathématiques (IMC 2020)

Ce Concours international de mathématiques pour étudiants est organisé chaque année par l'Université britannique UCL depuis 1994 et certains des meilleurs étudiants du monde y participent.

En raison de la pandémie du coronavirus, la 27e édition de cette compétition s'est déroulée en ligne du 25 au 30 juillet 2020.

La Faculté des sciences mathématiques de l'Université Ferdowsi de Machhad a participé à ce concours scientifiques en présentant deux équipes de quatre personnes d'étudiants sélectionnés.

Fatemeh Ali Mirzaei, Sahar BakhshandehNejad, Elika Teymouri, Farhan Aghnoum, Emad IzadiFar, Amir Hossein Eskandani, Ehsan Kafshdar Goharshadi et Erfan AlianNejadi étaient les membres de ces équipes de l'Université Ferdowsi de Machhad.

Dans ce concours, Sahar BakhshandehNejad et Amir Hossein Eskandani ont remporté le troisième prix, et Erfan AlianNejadi et Ehsan Kafshdar Goharshadi, Fatemeh Ali Mirzaei et Elika Teymouri ont remporté le diplôme d'honneur de ce concours. En considérant le niveau élevé de cette compétition universitaire internationale, cela est considéré comme un très bon résultat pour ces étudiants iraniens

