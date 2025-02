Le volume des échanges commerciaux entre l'Iran et le Turkménistan a un potentiel d’augmentation plusieurs fois (Président Pezeshkian)

Téhéran - IRNA - Le président de la RII, Masoud Pezeshkian, a souligné ce mardi que le renforcement de la coopération dans divers domaines économiques, commerciaux, scientifiques et culturels faisait partie des axes de développement des relations entre l'Iran et le Turkménistan. Il a précisé : « Nous ne voyons aucun obstacle au développement des relations et de la coopération entre nos deux pays. »

Dr. Masoud Pazeshkian, s’exprimant lors de sa rencontre avec M. Khoja Morad Golidi Moradov, vice-président du Cabinet des ministres du Turkménistan, en visite à Téhéran pour participer à la troisième conférence économique de la mer Caspienne, a salué l'attention particulière du Leader national du Turkménistan à l'égard du développement des relations avec l'Iran et de la mise en œuvre complète des accords conclus entre les deux pays. Il a ajouté : « La vision et la conviction de M. Gurbanguly Berdimuhamedov, Leader national du Turkménistan, pour développer les relations avec la République islamique d'Iran, en tant que pays frère, musulman et voisin, ont contribué à accélérer la mise en œuvre des accords entre nos deux pays, ce qui est très précieux et mérite d'être salué. » « Nous sommes également déterminés à honorer nos devoirs de voisinage avec le Turkménistan », a-t-il conclu.