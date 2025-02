Les liens culturels et historiques Iran-Tadjikistan offrent une base solide pour approfondir les relations (Pezeshkian)

Téhéran - IRNA - Le président de la RII, Masoud Pezeshkian, a souligné ce mardi soir, la nécessité de mettre en œuvre les accords de coopération et les ententes entre les deux pays lors de sa récente visite au Tadjikistan, affirmant : « Les deux pays, l'Iran et le Tadjikistan, partagent de nombreux points communs culturels et historiques, ce qui constitue une base idéale pour approfondir les relations entre les deux nations dans les domaines culturel, artistique, économique, commercial et industriel. »

Masoud Pezeshkian, lors de sa rencontre avec M. Qaher Rasulzoda, le Premier ministre du Tadjikistan, en visite à Téhéran pour participer à la conférence économique de la mer Caspienne, ce mardi 18 février, a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les accords de Coopération et les ententes conclus lors de sa récente visite au Tadjikistan. Il a ajouté : « Les deux pays, l'Iran et le Tadjikistan, partagent de nombreux points communs culturels et historiques, ce qui constitue une base idéale pour approfondir les relations dans les domaines culturel, artistique, économique, commercial et industriel. » Le président de la RII a également mentionné l'accord sur l'annulation des visas entre les deux pays, soulignant que cette initiative facilitera l'expansion des relations culturelles et encouragera les échanges de touristes iraniens et tadjiks.