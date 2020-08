Rafael Grossi rencontre le Chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique

Rafael Grossi, Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a rencontré, ce mardi 25 août à Téhéran, Ali Akbar Salehi, Président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA). Les deux parties ont discuté des interactions et de la coopération actuelles, ainsi que des moyens de les renforcer .

Le Patron de l'AIEA, Rafael Grossi, est arrivé lundi à Téhéran à la tête d'une délégation pour une visite de deux jours avec des autorités iraniennes.

Il s’agit de la première visite du patron de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, en Iran depuis sa prise de fonction en décembre dernier qui s'effectue à l’invitation de Téhéran.

Cette première visite de Grossi à Téhéran en tant que directeur général de l'Agence viennoise intervient alors que l'Iran a étroitement et de manière constructive coopéré avec l'AIEA depuis la signature de l'accord multilatéral nucléaire (PGAC), et l'organisation l'a reconnu dans 17 rapports officiels

« La visite de Mr. Grossi s’inscrit dans le cadre des discussions sur les Garanties, les protocoles et les affaires liées au Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien (PGAC), a déclaré dimanche soir le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA).

Sous le mandat de Rafael Gorssi, le comportement de cette organisation internationale à l'égard de l’Iran, s'éloignant des approches juridiques et techniques, s’est politisé.

La visite de Grossi en Iran et ses entretiens avec les hauts responsables de notre pays sont une autre occasion pour l'AIEA de retrouver son rôle d'institution internationale et ouvrir la voie à des solutions communes pour jouer son rôle de supervision avec une approche apolitique et technique.