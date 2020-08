La politique américaine de pression maximale est «échouée»

Interrogé sur le pouvoir de la diplomatie, Hassan Rohani a déclaré: «Le fait que nous sommes capables de tenir tête aux États-Unis aux Nations Unies et de nous confronter avec eux et de réussir signifie le succès et la puissance de la diplomatie de la République islamique d'Iran. »

« Nous avons également enregistré un succès dans les négociations sur le nucléaire. La raison pour laquelle Israël, les États-Unis et l'Arabie saoudite étaient si inquiets et ont forcé Trump à briser le Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC) est que cet accord a créé une ouverture pour le pays qui était très efficace», a précisé Hassan Rohani.

En réponse à une question sur le succès économique du pays sous sanctions, Mr.Rohani a déclaré: « Nous sommes un pays qui importaient à la fois de l'essence et du diesel il y a sept ans. Notre production totale d'essence par jour était d'environ 54 millions de litres. Nous avons maintenant atteint 108 millions de litres et d'ici la fin du gouvernement, nous pouvons atteindre encore plus. »

« S’agissant de l'essence, nous sommes devenus à la fois autosuffisants et exportateurs. Nous étions importateurs de diesel, mais nous exportons du diesel depuis maintenant trois ans », a-t-il fait remarquer.

S’attardant sur la puissance militaire du pays le Chef du Pouvoir exécutif iranien a déclaré: « Dans ce gouvernement, nous avons combattu le terrorisme international et sa propagation plus que jamais et nous avons gagné. Combattre le groupe terroriste de Daech n’était pas une tâche facile, nous rendons hommage à cette occasion au Général martyr, Qassem Soleimani. Ce que ce grand homme, les forces armées et le gouvernement ont fait était très grand. »

Hassan Rohani a déclaré que les Américains avaient lamentablement échoué dans leur campagne de sanctions maximales. « Ils voulaient que le monde les suive, autrement dit les États-Unis cherchaient à saper le PGAC et pensaient que l'Europe et d'autres viendraient après eux, mais personne ne l’accepté », a-t-il encore indiqué.

« Aujourd'hui, aux Nations Unies et dans les forums mondiaux, quand il s'agit de l'accord nucléaire (PGAC), si tous les pays sont présents, sauf Washington et un ou deux pays inféodés, tout le monde s'oppose aux États-Unis », précise le Président.

Evoquant les tentatives américaine visant à provoquer des émeutes protestataires dans la rue contre l’Ordre de la RII, le chef du gouvernement de l’Espoir et de la Sagesse a déclaré que non seulement sur plan politique à l’échelle internationale mais aussi dans ces tentatives de provoquer des manifestations de rue, les Etats-Unis ont échoué et ont subi « une cuisante défaite ».

Le président a noté: « Je pense que la prochaine administration des Etats-Unis, qu'elle soit républicaine ou autre, pensera à une nouvelle solution car celle-ci (Pression maximale) n'a pas fonctionné et que la situation va changer ».

« Nous avons montré qu'en dépit de ces pressions, nous pouvons diriger le pays, nous pouvons être unis et soudés », a insisté Hassan Rohani.

« Si Dieu le veut, si cette unité continue, la politique américaine de pression est certainement vouée à l’échec »

Evoquant les récentes déclarations à des fins électorales du Président américain, Donald Trump, qui se vante toujours de ses talents de négociateur, Hassan Rohani a poursuivi : « Trump multiplie les promesses et récemment et il a prétendu qu’il conclurait un accord rapide, et cela dans l’espace d’un mois, voir une semaine avec l’Iran s’il était réélu ! »

« Si le prétendu accord signifie qu'ils vont s'excuser et revenir au PGAC au et à 5+1, ils peuvent le faire aujourd'hui même. Mais s'ils veulent faire autre chose, ce n'est jamais possible. S’ils cherchent à imposer quelque chose à la nation iranienne, ce sera impossible », a conclu le Président Rohani.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**