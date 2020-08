Rohani invite le roi de la Malaisie à Téhéran

Hassan Rouhani dans un message de félicitations au roi " Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah", le roi de Malaisie a déclaré: "Je félicite sincèrement l'arrivée de la fête nationale Malaisienne à Votre Majesté, au gouvernement et au peuple de votre pays."

Le Président Rohani a noté: "Tout en louant les positions et les efforts du gouvernement et du peuple malaisiens face aux crises du monde islamique, y compris l'occupation de la Palestine et les souffrances de son peuple opprimé, la République islamique d'Iran précise que la seule solution pour les problèmes du monde islamique, passe par le dialogue et l'interaction constructive entre les États islamiques."

Le président de la République islamique d'Iran a déclaré: "Dans ce contexte, je voudrais vous inviter à vous rendre en République islamique d'Iran pour discuter et échanger à-propos des questions et des problèmes du monde d'islam et des initiatives de la République islamique d'Iran pour renforcer la paix et la stabilité et pour développer davantage les relations bilatérales entre les deux pays frères et amis."

Le Président a rappelé: "J'espère qu'à la lumière de la volonté politique existante, nous verrons de plus en plus la solidarité entre les deux nations et le développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines politiques, économiques, culturels et internationaux."

Dans le cadre de ce message, le Dr. Rohani a prié Dieu Tout-Puissant pour la santé et le succès de Sa Majesté et le bien-être du peuple malaisien.