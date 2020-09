Nucléaire iranien: la commission conjointe tient une réunion à Vienne

La réunion était coprésidée par le vice-ministre iranien des Affaires étrangères aux Affaires politiques, Seyyed Abbas Araqchi, et la secrétaire générale du Service européen pour l'action extérieure, Helga Schmid.

Avant le début de la réunion, Araqchi a appelé les autres signataires de l’accord sur le nucléaire iranien à s’opposer à l’unilatéralisme de Washington.

Il a déclaré que la réunion avait pris une importance particulière car elle coïncidait avec les efforts des États-Unis pour rétablir les anciennes sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran et anéantir l'accord nucléaire iranien.

Il a également évoqué l’opposition des membres du CSNU au projet de résolution américain contre l’Iran.

«Les tentatives américaines à New York [contre l’Iran] seront certainement un sujet de discussion sérieux lors de la réunion de la commission conjointe, et nous espérons que la commission conjointe sera en mesure de parvenir à une position unique et d'adopter des décisions sur la manière de continuer sur cette voie et de contrer les efforts américains ainsi que les tentatives de ce pays de détruire le JCPOA », a ajouté Araqchi.

Il a exprimé l'espoir que les membres de la commission maintiendront la même position qu'ils ont adoptée lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York et que des discussions constructives auront lieu lors de la réunion de la commission conjointe.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**