Légumes: l'Iran le cinquième exportateur au monde et le premier de la région

L'Iran est connu comme l'un des plus grands producteurs au monde grâce à sa diversité climatique, a noté Latifi, ajoutant: «Au cours des 5 premiers mois de cette année, 1 094 539 tonnes de cultures d'été ont été exportées pour une valeur de 241 167 512 dollars. ».

Le commerce mondial des récoltes d'été approche les 3 milliards de dollars par an, a-t-il expliqué, en sorte que l'Iran, ayant atteint 241 millions de dollars au cours des cinq derniers mois, puisse augmenter considérablement ce chiffre grâce à une planification optimale, une gestion des exportations, un emballage adéquat, des expéditions plus rapides et un stockage standard.

37 pays, dont le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, le Bahreïn, l'Azerbaïdjan, l'Allemagne, la Russie, la Hongrie, le Kazakhstan, la Pologne, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie, la Norvège, Oman et l'Irak, étaient les principales destinations des exportations iraniennes, Latifi a indiqué, en pointant: «Le principal client est l'Irak avec plus de 109 511 799 dollars, suivi des Émirats arabes unis avec 53 925 324 dollars et Oman avec 12 861 110 dollars.»

