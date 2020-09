La communauté médicale internationale a le devoir de s'opposer aux sanctions américaines

Faisant référence à la lettre du ministre iranien de la Santé adressée au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé concernant l'appel mondial à la levée des sanctions unilatérales américaines contre l'Iran, le Dr. Mohammad Hossein Bahreini Toussi a déclaré lundi dans une interview accordée à l'IRNA: "Si les produits pharmaceutiques et les articles médicaux ne sont pas disponibles pour le peuple iranien, cela constituera une menace pour la santé de la société."

Le Dr. Bahreini Toussi a ajouté: "Depuis mars 2020, après la propagation de la pandémie de coronavirus, l'Iran a traversé des conditions difficiles, surtout à cause des sanctions unilatérales et cruelles des États-Unis dans le domaine des produits médicaux."

"Le droit international exige que le gouvernement américain lève les sanctions anti-iraniennes sur les médicaments et les produit médicaux, et il est maintenant temps pour les institutions internationales d'aider le peuple iranien à lever les sanctions oppressives qui affectent la santé de la société.", a précisé le président de l'Université des sciences médicales de Machhad.

À noter que le Dr. Saeid Namaki, ministre iranien de la Santé a écrit une lettre au Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, appelant à un engagement mondial pour mettre fin aux sanctions illégales et unilatérales de la Maison-Blanche contre l'Iran.

Dans cette lettre adressée au Dr Tadrous Adhanoum, le Dr. Saeid Namaki a affirmé: " Je sollicite auprès de Son Excellence de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux sanctions illégales et unilatérales des États-Unis, qui ont causé des souffrances et de la mort pour peuple iranien et à d'autres nations et causeront des conséquences négatives pour la santé mondiale et la sécurité sanitaire dans le monde entier."

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench