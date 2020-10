L’Iran et le Koweït verront l'expansion croissante des relations amicales bilatérales

Selon un rapport de l'IRNA depuis le Centre d'information présidentiel dimanche 4 octobre, Hassan Rohani a transmis un message de félicitations à l'émir du Koweït Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, pour son couronnement.

« C'est avec un grand plaisir que je fais parvenir mes sincères félicitations à l’adresse de Votre Excellence, pour votre accession au trône et à la tête du pays ami et frère du Koweït », a déclaré le Président Rohani.

Dans ce message, le Président a souligné : « Je suis convaincu qu'à la lumière de la poursuite du chemin tracé par le défunt émir, pour une direction avisée et sage, comme par le passé, nous assisterons à l'expansion croissante des relations amicales et fraternelles entre les deux pays et au développement de la stabilité et de la sécurité dans la région. »

Toujours dans son message Hassan Rohani a déclaré : « Je demande à Dieu Tout-Puissant la santé et le succès de Son Excellence ainsi que la dignité et le bien-être du peuple musulman du Koweït. »

Le cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah était hospitalisé aux États-Unis depuis le mois de juillet.

Nawaf al-Ahmad al-Sabah, le frère de Cheikh Sabah, a prêté serment mercredi dernier.

15e dirigeant de la dynastie Al Sabah et cinquième émir depuis l’indépendance du pays en 1961, Cheikh Sabah a prêté serment le 29 janvier 2006. De 1963 à 2003, il a été ministre des Affaires étrangères du pays, pendant quatre décennies avant de devenir l’Emir du Koweit.

Homme du dialogue, le monde se souvient de Cheikh Sabah pour son engagement à résoudre les problèmes régionaux par la diplomatie.

