Le canal financier suisse vers l’Iran continue de fonctionner malgré les nouvelles sanctions bancaires

Le 8 octobre, le gouvernement américain a ajouté 18 banques iraniennes à sa liste de nouvelles sanctions, une décision visant à accroître la pression sur notre pays.

Dans une interview accordée à IRNA samedi, le chef de la Chambre de commerce mixte Iran-Suisse, Sharif Nezam Mafi, a souligné que les sanctions secondaires américaines sur 18 banques iraniennes n'affecterait pas le canal financier avec la Suisse.

« Les accords conclus pour exploiter cette machine humanitaire sont tels que les anciennes et les nouvelles sanctions ne l'affecteront pas et les commerçants n'auront aucun problème pour importer des produits de base tels que des médicaments et des céréales via ce mécanisme. », a-t-il précisé.

M.Charif Nezam Mafi a ajouté : «Théoriquement parlant, les nouvelles sanctions n'ont pas eu, jusqu’a présent, d'effet sur le canal financier Irano-suisse, et nous espérons qu'en pratique aussi nous ne verrons pas de changement dans le processus de bénéficier de cette voie humanitaire. Bien sûr, il convient de noter que ces derniers jours Il n'y avait aucune perturbation en ce qui concerne le fonctionnement de ce mécanisme. »

Le chef de la Chambre de commerce mixte Irano-Suisse, évoquant l’approche des élections américaines, a déclaré : «Les sanctions bancaires à ce stade sont un mouvement de propagande pour un groupe qui risque de perdre lors des prochaines élections. Ce geste vise en effet à mettre le bâton dans les roues du prochain gouvernement pour empêcher toute normalisation des relations avec l’Iran », a-t-il insisté.

