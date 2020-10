30 pays ont investi dans la province de Qazvin

La proximité de cette région avec Téhéran, une situation géographique privilégiée qui relie 12 provinces iranienne et l'existence d'importantes infrastructures industrielles, ont fait de Qazvin une province attractive pour les investisseurs étrangers.

Il a déclaré : « Qazvin a des capacités industrielles élevées. La première ville industrielle d'Iran à être lancée dans cette province qui compte actuellement 20 villes et zones industrielles. »

Le vice-gouverneur pour la coordination des affaires économiques de Qazvin a également déclaré :

« Qazvin est le centre de production de verre, de carreaux de céramique et de détergents en Iran et a un fort potentiel pour l’’exportation de ces produits, des atouts qui pourraient attirer l'attention des investisseurs kényans. »

« Qazvin est également très actif dans le domaine de l'agriculture et est le centre de production de lait, d'œufs, de raisins, de raisins secs et d'olives de l’Iran », a-t-il encore énuméré.

A cela s’ajoute un riche passé culturel. Qazvin était la capitale de l'Iran pour plus d'un demi-siècle pendant la période safavide, et aujourd'hui, avec des centaines de monuments historiques et naturels, elle reste l'une des provinces attractives de l'Iran dans le domaine du tourisme.

Qazvin est également une province scientifique et universitaire avec plus de 100 000 étudiants et l’université internationale « Imam Khomeini » de Qazvin accueille chaque année d’un grand nombre d’étudiants étrangers de différents pays du monde.

