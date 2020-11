Ghalibaf: Le progrès économique de l'Iran obligera les USA à changer leur approche anti-iranienne

Mohammad Bagher Ghalibaf lors de la réunion de la faction de la révolution islamique de l'Assemblée générale a déclaré: "Notre principal ennemi est les États-Unis, le Guide suprême de la Révolution islamique a dit à plusieurs reprises que la seule façon de combattre les États-Unis est le travail, le travail et le travail. Par conséquent, nous devons travailler pour le progrès et le développement du pays."

Faisant référence à l'élection présidentielle américaine et à l'approche du président élu des États-Unis envers l'Iran, le chef de la législature iranienne a déclaré: "Vous pouvez être sûr que l'approche américaine vis-à-vis de l'Iran ne changera pas avec le changement de président américain, donc pour changer l'approche américaine, nous devons agir dans le sens d'un renforcement interne, cette capacité existe dans le pays aujourd'hui, et ce changement n'est certainement pas possible sans le renforcement du pouvoir et progrès dans le domaine économique."

