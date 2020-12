Rohani: L'Iran produit et vend 2,3 millions de barils de pétrole par jour en 2021

Faisant référence à la présentation du projet de loi budgétaire 1400 (2021), le président Hassan Rohani a déclaré lors d'une réunion du cabinet: "Le premier message du nouveau budget est que nous avons des perspectives très claires et pleines d'espoir pour l'année prochaine. Cela ne repose pas sur le fait que nous voulons négocier avec qui que ce soit. Aujourd'hui, malgré la guerre économique anti-iranienne, nos conditions dans l'agriculture, l'industrie sont assez prometteuses".

"L'année prochaine, nous pouvons produire 2,3 millions de barils de pétrole par jour et nous avons également la capacité de les vendre, c'est-à-dire que nous produisons et nous vendrons notre pétrole.", a précisé le Dr. Rohani.

"L'un des principaux messages du budget de l'année prochaine est de prêter attention aux couches à faible revenu de la société iranienne. Nous voulons envoyer un message aux couches moins favorisées que vous n'êtes pas seules et que le gouvernement est à vos côtés de toutes ses forces. Le gouvernement a toujours essayé d'accorder une attention particulière aux moyens de subsistance de la population et aux revenus des couches à faible revenu, et cette question a fait l'objet d'une attention particulière dans le budget de l'année prochaine.", a souligné le président de la République islamique d'Iran.

