Les États-Unis empêchent les importations de vaccin Covid-19 en Iran (Hemmati)

Le gouverneur de la Banque centrale d'Iran (BCI) Hemmati a souligné que l'achat de produits de base, de médicaments et de matériel médical ne doit être soumis à aucune sanction et que leurs importations ne doivent nécessiter aucune licence.

«Bien sûr, toutes les sanctions américaines contre l'Iran sont illégitimes à notre avis et contraires aux lois internationales», a-t-il déclaré. «Mais l'administration Trump a violé toutes les réglementations internationales conformément à sa politique de pression maximale, ou pour mieux dire, de coercition maximale et d'unilatéralisme.»

«Le boycott de l'ensemble du système financier iranien et de toutes les banques iraniennes est l'une des violations majeures des Etats-Unis de la réglementation internationale», a-t-il ajouté.

«Le fait que les États-Unis aient imposé des sanctions à la CBI et à toutes les banques iraniennes, ainsi qu'aux exportations iraniennes de pétrole, de produits pétrochimiques et d'autres exportations iraniennes, montre qu'il n'y a pas de limites pour faire pression sur la nation iranienne», a dit Hemmati.

«Les importations de produits de base et de médicaments doivent se faire via les banques», a-t-il déclaré. «Comment serait-il possible de faire des importations sans banques?» a-t-il demandé.

Soulignant que toutes les politiques anti-iraniennes des États-Unis ont échoué, le gouverneur de la CBI a déclaré que les banques impliquées dans le transfert d'argent pour l'achat de Covid-19 pour l'Iran suivaient certaines conditions préalables spécifiques.

«En raison de la pression américaine sur diverses banques européennes, c'est-à-dire en les intimidant de travailler avec l'Iran et en leur imposant de lourdes amendes, la banque de destination est prête à accepter l'argent si une licence spéciale et occasionnelle est délivrée par les États-Unis avec toutes les étapes de transfert d'argent y est explicitement mentionné.»

«Actuellement, la licence délivrée par les États-Unis couvre la conversion des ressources financières iraniennes gelées dans les banques sud-coréennes de Won en dollar américain via une banque américaine puis vers une banque de destination», a-t-il décrit.

Le haut responsable de la CBI a ajouté: «Dans cette licence, il n'y a aucune garantie que l'argent atteindra sa destination.»

«Les Américains ont clairement indiqué qu'ils pouvaient révoquer leurs licences à tout moment et à tout moment.»

«Cela peut inclure le stade où l'argent est converti en dollars américains et est une banque américaine. La question est de savoir si l'achat de médicaments et de nourriture n'est pas sanctionné, que signifie la révocation d'une licence délivrée?»

«Un autre point est que les Américains ont délivré une licence publique d'importation d'articles humanitaires en Iran que les banques étrangères hésitent à accepter!»

Hemmati a noté que les banques étrangères ne sont pas réticentes à travailler avec l'Iran mais sont terriblement préoccupées par les amendes américaines.

Cependant, Hemmati a informé que l'Iran effectuait les transactions financières nécessaires pour acheter des produits de base et des médicaments via des canaux qui ne peuvent être surveillés et contrôlés par les États-Unis, réitérant que les politiques américaines contre l'Iran sont vouées à l'échec.

L'Iran achètera certainement le vaccin Covid-19 à des pays spécifiques, a-t-il ajouté.

