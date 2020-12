Trump et l’art de la fuite en avant : réaction de Zarif

Selon IRNA, Mohammad Javad Zarif dans ce message émis jeudi matin a également publié plusieurs tweets dans lesquels Donald Trump avait accusé l'ancien Président américain démocrate, Barack Obama, de tentatives d’attaque contre l'Iran à des fins électorales.

Dans un tweet adressé aux républicains en 2012, Trump a annoncé : « Ne permettez pas à Obama de jouer la carte de l’Iran pour déclencher une guerre et gagner les élections. Républicains ! Faites attention ! »

Il a également écrit dans un autre tweet en 2011 : « Obama entamera une guerre avec l'Iran afin de gagner les élections. »

Zarif a également publié un index des jours les plus meurtriers de l'Amérique tristement marqués par une catastrophe particulière touchant le pays au cours des 100 dernières années.

Ainsi les neuvième, dixième et seizième jours de décembre 2020 sont les trois jours les plus meurtriers aux États-Unis au cours des 100 dernières années, où le pays a tristement enregistré plus de 3000 décès (en 24 heures) provoqués par l’épidémie de Covid-19.

