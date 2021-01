La lâcheté d’assassiner les dirigeants étrangers, est la monnaie courante américano-sioniste (Téhéran)

Dans un tweet posté le vendredi premier janvier, Saïd Khatibzadeh et en réactions « fake news » ces fausses informations répandues par certains médias américains a déclaré que la lâcheté d’assassiner les dirigeants étrangers est une « marque de commerce » propre à l’axe américano-israélien et non à l'Iran.

Pour le diplomate il revient au « Washington Times » (bouc émissaire de la presse conservatrice américaine) de faire preuve du professionnalisme et de cesser la manipulation de l'information au service d’une hystérie iranophone.

Saïd Khatibzadeh faisant allusion à la publication des articles recommandés par le groupuscule terroristes et illégitime des Monafeqine (l’Organisation des Moudjahiddines-e-Khalq (OMK), un groupuscule terroriste très honni par le peuple iranien) en échange d'argent, a ironiquement ajouté que les lecteurs du journal américain « méritent mieux ! ».

Le tweet du porte-parole de la diplomatie iranienne est intervenu après que le Washington Times eut déformé mercredi les propos du Président iranien Hassan Rohani et a faussement affirmé qu'il avait émis une menace de mort contre la vie de son homologue américain sortant Donald Trump.

