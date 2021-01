Etudiants étrangers en Iran : 86% issus de pays asiatiques

Selon le rapport, s’agissant de l’origine des étudiants internationaux en Iran, les étudiants afghans (13 851), irakiens (2 810) et libanais (1 368) sont les plus représentés dans les universités iraniennes, a fait savoir ce mercredi 13 janvier cette autorité de l’Enseignement supérieur.

Au-delà de ces statistiques générales, le rapport propose un autre focus : Les étudiants étrangers en mobilité internationale l’année dernière en Iran, étaient plus nombreux à suivre des formations dans les filières Sciences humaines (47%), Technologie et Ingénierie (23%) et Sciences médicales (16%).

Viennent ensuite d’autres domaines d’étude choisis par les étudiants internationaux à savoir : Les branches liées aux sciences fondamentales, l’Art, l’Agriculture et la médecine vétérinaire.

Il a également évoqué le projet de coopération avec les spécialistes iraniens vivant à l'étranger et a déclaré: « Au cours des 5 dernières années, plus de 1 560 spécialistes iraniens dans divers domaines sont retournés dans le pays ».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**