Cheikh Naïm Qassem, secrétaire général du Hezbollah, a affirmé lors de son discours commémoratif prononcé dimanche 16 février : « Nous croyons que l'Imam du Temps, Mahdi le Promis (que la paix soit sur lui et que Dieu hâte sa venue ) apparaîtra un jour, et nous devons faire en sorte de nous retrouver sous son drapeau, car c'est le drapeau de la vérité et de l'humanité. »

Il a souligné que le projet du déplacement forcé proposé par les États-Unis représente un danger pour les pays arabes et islamiques, et que le silence du monde arabe et de la communauté internationale aide tristement le président américain à mettre en œuvre ce plan sinistre. « Nous sommes fermement opposés à toute expulsion des Palestiniens vers n'importe quel autre endroit du monde. »

Le secrétaire général du Hezbollah a ajouté : « Aujourd'hui, il est prouvé que tout ce que fait Israël est avec la volonté et sous la direction des États-Unis ; les pays arabes et islamiques doivent s'opposer au déplacement forcé des Palestiniens. Le plan des États-Unis est un danger pour tous, y compris pour les pays arabes et islamiques. Si ces derniers ont un projet pour s'opposer à l'expulsion des Palestiniens, nous, au sein du mouvement de la Résistance, Hezbollah, sommes prêts à collaborer. »

Cheikh Naïm Qassem a insisté : « Israël doit se retirer complètement du Liban le 18 février (30 Bahman) comme prévu, et il n'a aucune excuse pour le retarder. Le gouvernement libanais ne doit pas l'accepter et doit agir avec fermeté. »

Il a ajouté : « Israël doit quitter tout le sol libanais dans les deux jours à venir ; si les sionistes restent dans n'importe quelle partie du territoire libanais, ils sont considérés comme des occupants, et tout le monde sait ce que nous faisons avec les occupants. »

Concernant l'interdiction des avions iraniens d'atterrir à l'aéroport de Beyrouth, il a déclaré : « Le Premier ministre a pris la décision d'empêcher l'atterrissage des avions sous prétexte de la sécurité des vols et des civils, ce qui correspond à la mise en œuvre de la décision d'Israël. Je demande au gouvernement libanais de reconsidérer l'interdiction des vols iraniens et d'affirmer sa position souveraine. »

Cheikh Naïm Qassem a également souligné : « Nous sommes opposés à toute agression contre les forces de la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban). »