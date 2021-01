La tour Azadi de Téhéran va projeter des œuvres de calligraphie par vidéo mapping

La cartographie de projection sera effectuée aujourd'hui et se poursuivra pendant quatre nuits au même endroit, de 18h30 à 20h00, a rapporté l'IRNA.

Des œuvres de calligraphie de 800 artistes de 30 pays ont été présentées lors de l'exposition qui a officiellement ouvert ses portes le 20 janvier dans la ville de Mashhad, au nord-est de l'Iran. La Commission nationale iranienne pour l'UNESCO est le principal organisateur de l'exposition.

A cette occasion, l'exposition d'œuvres des pionniers de la calligraphie iranienne sera également ouverte dans la tour Azadi.

L'événement artistique international se termine par la présence d'ambassadeurs des pays participants et d'un groupe de fonctionnaires et de personnalités culturelles et médiatiques lors d'une cérémonie le 28 janvier.

Selon l'UNESCO, la Route de la Soie a enrichi les pays qu'elle traverse, transportant des cultures, des religions, des langues et, bien sûr, des biens matériels vers des sociétés à travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et les unissant tous avec un fil conducteur d'héritage culturel et d'identités plurielles. .

Il y a aujourd'hui plus de 40 pays le long des routes historiques terrestres et maritimes de la soie, tous témoignant encore de l'impact de ces routes dans leurs cultures, traditions et coutumes.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**