Une délégation économique malaisienne se rend en Iran

Au cours de sa rencontre avec Pirouz Hanachi, le maire de Téhéran, Rostam Yahya, l'ambassadeur de Malaisie en Iran, évoquant la longue histoire des relations amicales Irano-malaisiennes, a déclaré: "La Malaisie a toujours respecté le peuple iranien. Ces dernières années la Malaisie s'opposait aux sanctions américaines contre l'Iran. J'espère que le problème des sanctions contre l'Iran sera bientôt résolu et que l'Iran et la Malaisie pourront avoir une coopération étendue. En conséquence, une importante délégation économique malaisienne viendra bientôt à Téhéran pour étudier les domaines de coopération entre les deux pays."

L'ambassadeur de Malaisie a ajouté: "La Malaisie accueille actuellement des étudiants iraniens et se félicite de leur présence en Malaisie".

"La coopération des capitales des deux pays dans la résolution des problèmes des métropoles et a déclaré: "Kuala Lumpur a également tendance à utiliser l'expérience de Téhéran pour résoudre ses problèmes. La coopération entre les capitales de deux pays peut être se développer davantage.", a souligné ce diplomate malaisien.

Pirouz Hanachi aussi a déclaré lors de cette rencontre: "Téhéran souhaite échanger des expériences et coopérer avec Kuala Lumpur dans le domaine de la gestion de crise. En plus des problèmes communs à toutes les métropoles, tels que la pollution de l'air et l'embouteillage, Téhéran est également confrontée à de graves problèmes lors du tremblement de terre."

