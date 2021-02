Shamkhani a salué l'Irak pour avoir émis des mandats d'arrêt contre Trump et Pompeo

Lors de cette rencontre avec Fouad Hossein, ministre irakien des Affaires étrangère, Ali Shamkhani, secrétaire du Haut Conseil de sécurité nationale de la République islamique d'Iran a déclaré: "Nous ne devons jamais permettre que le sang des martyrs Abu Mahdi al-Mohandes et Ghassem Soleimani soit négligé. Les auteurs de ce crime terroriste doivent être sévèrement punis."

Ali Shamkhani a évoqué les bonnes relations Iran-Irak dans divers domaines et souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre intégrale des accords conjoints.

Evoquant la superposition de la sécurité, de la stabilité et de la tranquillité en Irak et en Iran, le Secrétaire du Haut Conseil de sécurité nationale a souligné: "Il est nécessaire de consolider l'autorité et la souveraineté du gouvernement irakien dans l'établissement de la loi et de l'ordre pour surmonter les problèmes politiques, économiques et sécuritaires dans ce pays."

"La principale cause d'instabilité et de crise dans la région est la présence maléfique des forces étrangères, en particulier des forces américaines.", a ajouté Ali Shamkhani.

Se référant à la décision du parlement irakien de retirer les troupes américaines de l'Irak, Ali Shamkhani a précisé: "La mise en œuvre de la décision du parlement irakien de retirer les troupes étrangères d'Irak dès que possible est un bon prélude à leur retrait de toute la région."

Le secrétaire du Haut Conseil de sécurité nationale de la République islamique d'Iran a souligné la nécessité de relancer la position politique et historique de l'Irak dans le monde islamique et les pays arabes.

Au cours de cette rencontre, Fouad Hossein, ministre irakien des Affaires étrangères, se référant au rôle privilégié de la République islamique d'Iran dans le maintien de la stabilité et de la sécurité dans la région, a déclaré: "L'élargissement de la coopération dans tous les domaines, en particulier l'accélération de la mise en œuvre de projets économiques conjoints avec l'Iran est l’une des principales priorités de la politique étrangère de la République irakienne."

"Le peuple et le gouvernement irakiens n'oublieront jamais le soutien et l'assistance vitaux et salvateurs des frères iraniens pour repousser le terrorisme de Daesh en Irak.", a conclu le chef de la diplomatie irakienne.

