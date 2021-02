Les changements politiques aux États-Unis ouvriront la voie au développement de la coopération Iran-Italie

Dans une interview accordée à l'IRNA, Giuseppe Perrone a déclaré: "La diplomatie culturelle est importante dans le développement des relations entre les pays. Et c'est, en fait, un outil nécessaire de dialogue et d'échanges politiques et économiques."

"J'espère que les changements politiques aux Etats-Unis créeront un moment meilleur pour tous les pays comme mon pays qui ont des relations historiques avec l'Iran et qui veulent renforcer ces relations.", a précisé l'ambassadeur d'Italie en Iran.

"Nous entretenons de bonnes relations avec les Iraniens et nos relations avec l'Iran ont une profondeur historique. Nous pensons qu'il est de notre devoir et de notre responsabilité de poursuivre notre coopération culturelle dans tous les domaines.", a souligné le diplomate italien.

L'ambassadeur d'Italie en Iran a déclaré à propos des activités culturelles et artistiques de son pays en Iran: "Nous prévoyons des activités dans le domaine du cinéma, de la littérature, de la musique et de l'archéologie."

"Nous participons au 36e Festival de musique Fadjr (du 16 au 22 février) avec la présence de deux artistes italiens de premier plan qui viennent en Iran. Ces artistes ont une performance en ligne à la salle Vahdat de Téhéran et une performance spéciale à la résidence de l'ambassadeur d'Italie en Iran.", a conclu Giuseppe Perrone.

