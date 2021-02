Transport maritime: Ouverture d'une ligne directe Iran-Afrique

Babak Afghahi a ajouté: "Une ligne directe et permanente du transport maritime sera établie entre la République islamique d'Iran et l'Afrique du Sud dans le but de développer le commerce entre l'Iran et le continent africain. "

Selon ce responsable iranien, dans le cadre de cette ligne, les navires cargo du pays fréquenteront entre les ports du sud de l'Iran (Golfe persique) et les ports de l'Afrique du sud en vue de transporter les marchandises iraniennes vers les pays africains.

Le manque d'une ligne du transport maritime Iran-Afrique était toujours un obstacle majeur pour développer les relations économiques entre l'Iran et les pays africains.

Le commerce de l'Iran avec l'Afrique au cours des sept premiers mois de l'année 1399 (entre mars et avril 2020) s'est élevé à 959.848 tonnes d'une valeur de 180 432 161 dollars.

Au cours de cette période, la part des exportations iraniennes vers l'Afrique a été de 951 549 tonnes, soit 160 113 452 dollars, tandis que les importations iraniennes en provenance d'Afrique se sont élevées à 8 299 tonnes pour une valeur de 20 318 709 dollars.

Le premier pays africain vers où l'Iran a exporté ses marchandises est le Ghana avec 52 813 515 dollars, suivi du Cameroun avec 22 085 285 dollars et du Kenya avec 21 268 109 dollars.

La plupart des importations de l'Iran en provenance d'Afrique provenaient du Zimbabwe avec 5 755 000 dollars, suivi du Ghana avec 5 556 480 dollars et de l'Afrique du Sud avec 3 059 656 dollars.

les produits laitiers, dattes, pâtes alimentaires, gypse et ciment, carbone, toutes sortes de tôles et feuilles métalliques, matériel de construction, verre, produits de fer, aluminium, toutes sortes d'acides, pistaches, toutes sortes de fleurs pour la parfumerie, du jus et de l'extrait de réglisse, du matériel médical et des graines et fruits huileux ont été signalés parmi les produits d'exportation de l'Iran.

Les graines agricoles, les huiles végétales, le chlore et les essences de détergents, les pièces détachées pour véhicules industriels, la doublure d'embrayage, les contenants d'emballage, le matériel médical, les graines de sésame, le tabac, les rouleaux industriels étaient également des articles que les pays africains ont exportés vers l'Iran.

Composée de 54 pays, l'Afrique est le deuxième plus grand continent du monde. Avec une population de plus de 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique est donc l'un des marchés les plus importants dans le commerce international. Les commerçants et les marins iraniens ont des liens historiques avec les pays africains.

