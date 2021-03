Science et technologie : le vice-président iranien souligne l’élargissement de la coopération Téhéran-Damas

Téhéran (IRNA) – En visite à Damas, le vice-président iranien pour la Science et la Technologie, Sourena Sattari, se référant, lors d’un rencontre avec le ministre syrien de l'Industrie, aux potentiels écorégionales et technolgoique de l’Iran a souligné l’élargissement et l’approfondissement de la coopération technologique entre les deux pays.

Sourena Sattari, s'exprimant à l'occasion d'une rencontre ce mardi 2 mars avec le ministre syrien de l'Industrie, Ziad Sabbagh , s'attarde sur le fait que l'Iran est l'un des leaders mondiaux de la production de pétrole et de gaz pour dire : « Au cours des 7 dernières années, le développement d'une économie basée sur la connaissance a été à l'ordre du jour de l'Iran manière d'éviter autant que possible une économie dépendante du pétrole. » Il a déclaré qu'au cours des dernières années, dans le domaine du développement et de l'innovation de l'écologie technologique dans notre pays, des mesures très appropriées ont été prises. "Nous avons maintenant atteint un point où si nous décidons de produire des produits technologiques, la réponse de notre système économique basé sur le savoir à cette fin serait efficace. » « Nous l'avons déjà vu avec les crises du Covid et des sanctions », se félicité le vice-président iranien. Toujours lors de cet échange « chaleureux », Sourena Sattari a invité le ministre syrien de l'Industrie à visiter l'Iran pour voir de près les activités et les mesures prises dans le système économique iranien basé sur la technologie et l'innovation. Pour sa part, Ziad Sabbagh, ministre de l'Industrie du gouvernement syrien, s'est félicité de l'utilisation des technologies iraniennes en Syrie et a déclaré que Damas réserve un accueil chaleureux à cette fin.