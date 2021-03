L’Institut culturel de l'OCE célèbre Norouz à Téhéran

Une impressionnante exposition d'artisanat et une immense table Haft-sin ont accueilli une poignée de diplomates qui se sont réunis à l'Institut culturel ECO de Téhéran pour célébrer «Norouz», le début de la nouvelle année sur le calendrier iranien:

Une occasion qui tombe le 21 mars et qui est considérée comme le début du printemps et la renaissance de la nature.

C'est probablement la raison pour laquelle les États membres de l'ECO estiment que cela peut être l'occasion de promouvoir la solidarité et l'amitié entre les nations et aiment donc la célébrer avec des représentants d'autres pays.

L'Institut culturel l’OCE de Téhéran organise une célébration similaire chaque année, juste avant Norouz. Toutes les missions diplomatiques sont invitées à en savoir plus sur cette occasion culturelle importante que partagent les États membres de l'OCE. Et cette année, une exposition d'artisanat en marge l'a rendue encore plus spéciale.

Norouz qui signifie littéralement «nouveau jour» est célébré depuis plus de 3 000 ans. Aujourd'hui, l'événement est marqué par plus de 300 millions de personnes dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, dans le Caucase et en Asie centrale.

Norouz a été désignée journée internationale par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2010 et a été inscrite sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

A travers différents rituels et coutumes connexes «Norouz» promeut des valeurs de paix et de solidarité entre les générations et au sein des familles ainsi que la réconciliation et le bon voisinage.

La tradition la plus marquante est de mettre la table du haft sin: un agencement de sept éléments symboliques qui commencent par le son «s» et représentent la nature.

La célébration annuelle de Norouz est une merveilleuse occasion pour les gens de se rassembler pour célébrer la diversité culturelle, le dialogue et le respect mutuel et promouvoir l'harmonie avec la nature.

Norouz joue un rôle important dans le renforcement des liens entre les peuples sur la base des idéaux de paix et de bon voisinage. Ses traditions et ses rituels reflètent la riche culture des civilisations anciennes.

