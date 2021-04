L'Iran et l'Irak signent un plan de coopération stratégique de 5 ans

Mohammad Shariatmadari qui s'est rendu en Irak dimanche 4 avril pour une visite de 3 jours a déclaré dans une interview exclusive accordée au correspondant de l'IRNA à Bagdad: "L'Iran recherche une coopération bilatérale avec l'Irak en créant des sociétés mixtes dans le cadre d'un document de coopération de 5 ans. Ce plan sera en fait notre feuille de route en vue d'approfondir les relations irano-irakiennes. "

"L'ouverture des marchés d'exportation des produits iraniens, en particulier dans les pays voisins, est l'une des politiques importantes du ministère iranien du Travail. En outre, le Ministère iranien du Travail installera un représentant à l'ambassade d'Iran en Irak. La signature d'un document quinquennal avec le ministère irakien du Travail est à l'ordre du jour depuis un certain temps. Ce document est finalisé et la coopération bilatérale Téhéran-Bagdad sera poursuivie sous la forme de ce plan de coopération.", a ajouté ce ministre iranien du Travail, des Coopératives et de la Sécurité sociale.

