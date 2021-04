La nouvelle phase des négociations entre l'Iran et le P4 + 1 à Vienne

Le 17 avril, en plus de la 18e réunion de la Commission mixte du JCPOA, des réunions bilatérales et multilatérales ont eu lieu entre la délégation iranienne et les représentants du P4 + 1.

Au cours des négociations, trois réunions ont eu lieu entre Abbas Araghchi, chef de la délégation iranienne, et Enrique Mora, secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure.

Les chefs des trois délégations européennes ont également rencontré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères lors d'une réunion de la commission mixte du JCPOA.

Des réunions de groupes de travail d'experts dans les deux domaines de la levée des sanctions et du dossier nucléaire ont également eu lieu comme d'habitude ces derniers jours.

À la réunion d'hier de la Commission mixte du JCPOA, après avoir reçu et examiné les rapports des groupes d'expertise, il a été décidé que les pourparlers bilatéraux et multilatéraux ainsi que les débats techniques se poursuivent dans les prochains jours et qu'au cas où il serait nécessaire, la Commission mixte se réunit à nouveau.

