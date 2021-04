Un investissement étranger de 80 milliards de dollars dans le secteur minier d'Iran

Bahram Shakouri a déclaré aujourd'hui (mercredi 21 avril) dans une interview avec le journaliste économique de l'IRNA au sujet du Document de coopération entre l'Iran et la Chine: "Depuis le début des activités minières dans notre pays, l'investissement total dans le domaine de l'exploitation minière et de l'industrie minière nationale a été 50 milliards de dollars, et aujourd'hui les Chinois sont intéressés à investir 450 milliards de dollars dans divers secteurs économiques de notre pays, dont seulement 80 milliards de dollars dans l'exploitation minière."

Selon l'IRNA, le Document de coopération Iran-Chine a été signé le 27 mars 2021 par Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères et Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères à Téhéran. Ce document est un plan stratégique en vue d'utiliser des capacités des deux pays dans le but de dessiner la perspective d'une coopération mutuelle à long terme dans divers domaines politiques, économiques et culturels.

