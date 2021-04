La multiplication de la capacité de l'Iran dans la pêche et dans l'aquaculture

Téhéran (IRNA)- "Compte tenu de la création des infrastructures appropriées dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture au cours des huit dernières années, la République islamique d'Iran a la capacité de multiplier sa production aquatique et renforcer sa présence sur les marchés internationaux grâce aux prix plus raisonnables.", a déclaré le vice-ministre iranien de l'Agriculture.

Nabibiollah Khunmirzaei a précisé lors d'une interview avec le journaliste économique de l'IRNA: "Il y a maintenant une grande potentialité de production et une main-d'œuvre expérimentée dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, au niveau de la recherche et de l'exploitation, ce qui montre la grande capacité de l'Iran à augmenter sa production." "Alors que la production de crevettes du pays en 2013 était d'environ 12 700 tonnes, en 2020 elle a atteint 49 000 tonnes, et ce chiffre montre un essor de 400%. En 2021, l'infrastructure d'élevage de crevettes atteindra 23 000 hectares, qui avec une production moyenne de 4,2 à 4,3 tonnes par hectare au cours des trois dernières années, peuvent atteindre une capacité de production de 100 000 tonnes.", a ajouté ce responsable iranien. En 2019, 1 280 000 tonnes de produits de la pêche ont été produites en Iran dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, la balance commerciale de ce secteur a dépassé 440 millions de dollars. Selon les statistiques, la production halieutique du pays a été multipliée par 40 dans les années qui ont suivi la victoire de la révolution islamique en 1979, ce qui montre une tendance à l'accélération dans le domaine de l'aquaculture.