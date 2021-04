Le 18 juin 2021, la 13e élection présidentielle de la République islamique d'Iran

En ce qui concerne les mesures sanitaires et les gestes barrières dans la lutte contre le coronavirus, le chef de la commission iranienne des élections a déclaré: "Tous les protocoles sanitaires sont soigneusement mis en œuvre pour protéger la santé des électeurs et des agents exécutifs. Environ 70 000 bureaux de vote sont envisagés dans des zones protégées, si possible, dans des espaces ouverts ou dans les espaces avec de hauts plafonds et équipée d'une ventilation adéquate."