Le message de félicitations du président Rohani adressé aux musulmans du monde entier à l'occasion de l'Aïd al-Fitr

Le président Hassan Rohani a déclaré dans son message de félicitations à l'occasion de la fête de la fin du Ramadan: "L'Aïd al-Fitr est une célébration du retour à la pérennité humaine et une saison de joie pour les justes fidèles de Dieu qui ont purifié leur vie dans le courant éclaircissant du mois sacré du Ramadan. Et Aujourd'hui en purifiant leur âme, ils se vantent fièrement en présence de Dieu."

Le message de félicitations du Président Rohani se lit comme suit: "Je suis certain qu'à la lumière de la volonté et des efforts conjoints des dirigeants des pays islamiques, les liens d'amitié entre les musulmans du monde seront plus que jamais renforcés et nous verrons la croissance et la promotion de la culture islamique partout dans le monde."

Dans son message de félicitations adressé aux chefs d'Etat du monde d'islam à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, le président de la République islamique d'Iran a exprimé l'espoir qu'avec la bénédiction de cette fête sacrée, nous verrons le contrôle total de la maladie du coronariennes dans le monde entier."

