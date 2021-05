130 personnes ont déjà postulé leur candidature à l'élection présidentielle

L'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, est la personnalité la plus connue qui, jusqu'à présent, s'est rendue au ministère iranien de l'Intérieur en vue de postuler sa candidature à la 13e élection présidentielle.

L’inscription des candidats à la 13e élection présidentielle de la République islamique d'Iran a commencé le 11 mai et se poursuivra jusqu’au 15 mai 2021.

Après la fin de la phase des inscriptions, la prochaine étape de l'élection présidentielle se déroulera au sein du Conseil des gardiens qui vérifiera la qualification des candidats pendant 5 jours du matin du 16 mai au 20 mai.

A l'issue du processus de qualification des candidats au sein du Conseil des Gardiens, les noms des candidats retenus seront annoncés par le Ministère de l'Intérieur les 26 et 27 mai 2021.

Dès le 28 mai et pendant 20 jours, les candidats approuvés ont la possibilité de la cicer leur campagne électorale pour faire de la publicité, partager leurs programmes, annoncer leurs opinions et se présenter aux électeurs. Ce processus de présentation et de publicité des candidats prendra fin le 17 juin. Le vote commencera aux premières heures du 18 juin.

La 13e élection présidentielle de la République islamique se tiendra le 18 juin 2021 en même temps que le 6e mandat des Conseils islamiques de la ville, du village et des nomades. Dans certaines régions, les élections de l'Assemblée des Experts et celles de l'Assemblée islamique aussi seront parallèlement tenues.

