Environ 600 personnes se sont présentées aux élections présidentielles iraniennes

592 personnes se sont rendues au siège de la Commission électorale au ministère de l'Intérieur pendant les cinq jours prévus pour se présenter aux élections présidentielles, dont 40 femmes et le reste des 552 hommes, a déclaré aux journalistes Jamal Aref.

Parmi ces personnes, 272 détiennent un baccalauréat ou moins et 320 une maîtrise ou plus. En termes d'âge, il y a 89 candidats de moins de 40 ans, 495 personnes entre 40 et 75 ans et 8 personnes de plus de 75 ans.

Il a expliqué que les documents relatifs aux candidats seront soumis au Conseil des Gardiens pour une décision sur leur éligibilité dans les 5 jours. Ensuite, il y aura une autre possibilité de 5 jours pour se prononcer sur les appels déposés par ceux dont l'éligibilité est rejetée, de sorte qu'à l'issue de laquelle la liste finale des personnes confirmées sera annoncée.

Il y aura une opportunité de 20 jours pour la propagande électorale des personnes éligibles à l'élection présidentielle pour ensuite entrer dans le silence électoral 24 heures avant le début du processus électoral le matin du 18 juin. Parallèlement aux élections présidentielles, des élections supplémentaires pour le Parlement se tiendront dans 6 circonscriptions et des élections pour les conseils islamiques municipaux et ruraux se tiendront dans 1 372 villes et 40 620 villages du pays.