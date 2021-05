Le Hamas a salué la position de l'Iran en faveur de la cause palestinienne

Au cours d'une conversation téléphonique avec Ali Akbar Velayati, secrétaire général de l'Assemblée mondiale de l'éveil islamique, Ismael Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas a déclaré: " Je remercie les positions fortes de la République islamique d’Iran en faveur de la cause palestinienne et je voudrais adresser mes salutations au Guide suprême et le peuple iranien. La République islamique d'Iran est l'un des principaux pays à soutenir la Palestine et Qods."

Haniyeh a demandé à Velayati de transmettre ses salutations les plus chaleureuses et les plus respectueuses au peuple iranien, priant pour la miséricorde de Dieu pour tous les martyrs de l'islam, et en particulier le général Ghassem Soleimani.

Pour sa part, Velayati a admiré la résistance courageuse du peuple honorable palestinien contre les crimes du régime usurpateur sioniste, démontrant que les Palestiniens sont les porte-drapeaux du réveil islamique.

"L'ayatollah Khamenei a toujours montré son plein soutien au peuple palestinien et a rappelé que c'est le principal problème auquel est confronté le monde islamique.", a déclaré le secrétaire général de l'Assemblée mondiale de l'éveil islamique, concluant qu'au cours des quarante dernières années, la République islamique a toujours soutenu la Palestine.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench