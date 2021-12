60 millions de dollars de safran exportés depuis l’Iran au cours des sept premiers mois de 2021

Selon un rapport de l’RNA depuis les Douanes le samedi 4 décembre, Seyyed Rouhollah Latifi a déclaré : « 120 mille 462 kg de safran dans divers emballages à savoir de moins de 10 grammes, entre 10 et 30 grammes et de plus de 30 grammes ont été exportés depuis l’Iran vers divers pays étranges au cours de cette période.

Il a ajouté : S'agissant des achats en grosse quantité du safran pur la Chine avec 24 mille 519 kg d'une valeur de 13 millions 359 mille 746 dollars figure en premier lieu pour acheter du safran iranien. Vient ensuite l'Espagne avec 17 mille 606 kg et d'une valeur de 7 millions 567 mille 570 dollars et les EAU avec 11 mille 825 kg d'une valeur de 5 millions 794 mille 821 dollars.

