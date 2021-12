L’Iran porte un regard « particulier » sur l’approfondissement des activités culturelles

Selon le groupe culturel de l’IRNA depuis le ministère iranien de la Culture et de l'Orientation islamique, Mohammad Mahdi Esmaili a reçu mardi 14 décembre Doamna Mirela GRECU aux locaux du ministère et a exprimé l'espoir qu'avec la présence du nouvel ambassadeur roumain à Téhéran, les relations entre les deux pays dans les domaines culturels et artistiques augmenteront encore plus.

Il a déclaré : « Le nouveau gouvernement iranien, qui passe ses premiers mois, en plus de prêter attention aux priorités économiques, accorde une attention particulière au domaine de la culture. La République islamique d'Iran (RII), en plus de ses atouts économiques, politiques et sécuritaires, est un pays ancien doté d’une histoire plurimillénaire marquée par une riche culture et une riche civilisation, et en raison de son grand potentiel culturel, elle porte un regard particulier sur l’approfondissement des relations et activités culturelles avec d’autres pays dans sa politique étrangère. »

Se référant à l'histoire des relations Irano-Roumaine, le ministre de la Culture a souligné : « Les deux pays sont à la veille du 120e anniversaire du début des relations diplomatiques bilatérales, une étape charnière pour le développement des relations bilatérales. »

Pour le ministre iranien de la Culture et de l’Orientation islamique, les deux parties doivent faire à cette occasion le bilan des expériences réussies et tracer ensemble la voie de la coopération future et cela dans tous les domaines ».

M.Esmaili a poursuivi : « Nous considérons le gouvernement roumain comme notre ami et collègue et nous espérons qu'en plus des relations économiques, nous pourrons avoir de bonnes relations culturelles les uns avec les autres. »

Toujours lors de la rencontre, l’ambassadrice de Roumanie en poste dans notre pays, a exprimé sa satisfaction de sa présence à Téhéran et a émis l’espoir de voir la rencontre ouvrir la voie à l'expansion des relations culturelles bilatérales.

