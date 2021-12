L'Iran 60e dans l'indice mondial de l'innovation

Le vice-ministre iranien, Peyman Salehi, intervenant jeudi 16 décembre, lors de la 22e célébration des meilleurs chercheurs et technologues de notre pays à l'Exposition internationale de Téhéran, à laquelle ont participé Sourena Sattari, vice-président pour la Science et la Technologie, Mohammad Ali Zolfigol, ministre de la Science, de la Recherche et de la Technologie, Hamid Sajjadi, ministre des Sports et de la Jeunesse, et Ahmad Vahidi, ministre de l'Intérieur, a déclaré : « plus de 73 500 articles scientifiques ont été produits par l'Iran à ce jour (fin 2021). »

« L’Iran représente 1% de la population mondiale, mais produit 2,19% de la science à l’échelle internationale », s’est-il félicité.

« Malgré les sanctions et les restrictions sur la publication d'articles et des gestes contreprodcutifs liés à l'arbitrage contre l'Iran sur la scène internationale, nous avons enregistré 35,6% de coopération conjointe dans la publication d'articles. En termes de collaborations en recherche internationale, nous sommes passés du 30e en 2020 au 20e au cours des dernières années », a-t-il encore déclaré.