Téhéran critique le manque d'initiative des partis occidentaux à Vienne

Selon le Service de la presse du ministère des Affaires étrangères, Amir Abdollahian, et le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi, ont échangé jeudi 16 décembre leurs points de vue sur les relations bilatérales, le processus des pourparlers nucléaires de Vienne et les dernières évolutions internationales.

Amir Abdollahian a transmis à cette occasion les salutations du Président Raïssi à l’adresse de son homologue chinois, Xi Jinping et en réponse à l'invitation du ministre chinois des Affaires étrangères, s’est dit prêt à se rendre à Pékin dans un proche avenir.

Toujours lors de cette conversation, notre ministre des Affaires étrangères a condamné le comportement du gouvernement américain et de certains pays occidentaux suivistes qui ont annoncé un boycotte diplomatique des Jeux olympique de Pékin 2022 (qui se dérouleront du 4 au 20 février) et a exprimé sa confiance dans la bonne et réussie organisation de cet événement sportif.

Le très haut diplomate a annoncé la présence de hauts responsables sportifs de la République islamique d'Iran ainsi qu'un convoi d'athlètes à cet événement important.

Amir Abdollahian remerciant et saluant le soutien du gouvernement chinois dans les pourparlers nucléaires de Vienne, a qualifié le processus des négociations de « généralement bon » et a en même temps critiqué le manque d'initiative des parties occidentales à Vienne.

Il s'en est pris à l'alliance de sécurité formée par les Etats-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, appelée Aukus, dont la formation est un coup dure, a-t-il déploré, porté au Traité de non-prolifération d’arme nucléaire (TNP). Il a fustigé Washington pour son deux poids deux mesures qui risquent de provoquer des gestes similaires.

Les deux parties ont souligné l’importance de poursuivre les consultations entre Téhéran et Pékin sur les questions bilatérales ainsi que sur les questions d'intérêt commun internationales.

** Les relations sino-iraniennes sont stratégiques

Pour sa part le ministre chinois des Affaires étrangères a transmis les salutations « chaleureuses » du Président Xi Jinping à notre président, et a qualifié les relations Téhéran-Pékin de « stratégiques ». Il a fait part à cette occasion de l'intention du gouvernement chinois de développer et d'approfondir davantage les relations bilatérales.

Tout en soutenant les positions de la République islamique d'Iran, le ministre chinois des A.E. a souligné la nécessité d'une convergence et d'une coopération avec d'autres pays en développement face à l'unilatéralisme et l'expansionnisme des puissances internationales, dont notamment des États-Unis.