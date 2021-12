Neurosciences cognitives : l’Iran, le pays « pionnier » de la région

Selon les résultats des études effectuées par les institutions scientifiques internationales, l'Iran se classe au premier rang de la région dans le domaine de la connaissance des neurosciences et de la neurologie cognitive grâce aux efforts de ses scientifiques, ses chercheurs, ses spécialistes et d'ses étudiants.

Mohammad Haqqi Joghataï a fait part de la tenue du plus grand symposium scientifique dans le domaine des neurosciences en Iran avec le soutien du siège du développement des sciences cognitives et technologiques prévu vers fin décembre de cette année à Téhéran et a ajouté : « Cette conférence vise à développer et étendre la coopération en matière de recherche, , ainsi que le partage d'expériences et de découvertes scientifiques avec la participation de neuroscientifiques, de spécialistes en sciences fondamentales et cliniques, de doctorants et d'étudiants...

« Cet événement scientifique se tiendra du 22 au 25 décembre de cette année, et tous les discours, interventions et communications du Congrès se tiendront en ligne », a fait savoir le Président du 10e Congrès des neurosciences fondamentales et cliniques.

Les neurosciences cognitives sont le domaine de recherche dans lequel sont étudiés les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent la cognition (perception, motricité, langage, mémoire, raisonnement, émotions…).

