L'Iran poursuit des cyberattaques contre ses infrastructures dans les instances internationales

Amirabdollahian a rencontré et s'est entretenu mardi avec le chef de l'Organisation de défense civile iranienne, le général de brigade Gholamreza Jalali.

Les deux responsables iraniens ont discuté de diverses questions de coopération dans le domaine de la défense civile, y compris le développement des relations du pays avec le reste du monde, les poursuites juridiques et politiques du ministère des Affaires étrangères dans les forums internationaux et la création des plates-formes nécessaires aux dialogues scientifiques et de défense.

Se référant aux capacités scientifiques du pays, ainsi qu'aux besoins d'autres États, y compris certains voisins dans le domaine des questions de défense civile, Amirabdollahian s'est déclaré prêt à utiliser tous les outils juridiques et politiques disponibles au sein du ministère des Affaires étrangères pour faire face a ces a ces menaces dans le domaine de la cyber-sécurité.

Il a réitéré qu'ils poursuivraient légalement les cyberattaques contre les infrastructures du pays dans les instances internationales.

