Un Iranien vivant en France offre 10 tableaux du Maître Behzad au Ministère du Patrimoine Culturel

Selon l'IRNA, depuis les Relations publiques et de l'information du ministère iranien du Patrimoine, de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, ‌ 10 tableaux du Maître Hossein Behzad, éminent peintre contemporain iranien , a été remis à la patrie, selon le testament de feu Iraj Mojallal, un compatriote iranien vivant en France, lors d’une cérémonie en présence du porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du chef de la direction générale des musées.

Saïd Khatibzadeh, porte-parole et chef du Centre pour la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères de la RII, a déclaré lors de la cérémonie : « Ces œuvres sont données au musée Behzad par un compatriote vivant en France : Le feu Iraj Mojalla. Ce geste témoigne de la confiance de nos compatriotes résidents à l'étranger en appareil diplomatique du ministère des Affaires étrangères. C'est un honneur pour nous de préserver le patrimoine culturel de notre pays et de recueillir ces pans de l'identité qui représente l’Iran et les Iraniens. »

Hossein Behzad (1894 - 13 octobre 1968) était un éminent peintre iranien. Il a été le grand innovateur de l'art iranien au milieu du XXe siècle. Ses premiers travaux étaient dans les styles des anciens maîtres de la peinture persane des XVIe et XVIIe siècles, tels que Kamal al-din Behzad et Reza Abbasi. En 1934, il quitte Téhéran pour Paris et y reste treize mois, au cours desquels il étudie divers styles de peinture orientale et occidentale au Louvre, au musée Guimet et à Versailles. Au cours de ce voyage, un tout nouveau style de peinture miniature s'est développé, qui a fusionné des aspects de la peinture persane traditionnelle avec les tendances contemporaines de l'Occident. Par ce nouveau style, il espérait sauver la peinture miniature de l'oubli.

Pour célébrer le millénaire d'Avicenne, il organise en 1953 une exposition au musée Iran Bastan. Cela a fait sensation et a été vu par de nombreux visiteurs internationaux. Peu de temps après, et acclamé par la critique, il a organisé une exposition au Musée d'art moderne de Paris (parrainée par le gouvernement français) et plusieurs expositions à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis.

