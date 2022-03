‌ Le concepteur des sanctions contre l'Iran, Richard Nephew, tire sa révérence

Selon l’IRNA, Richard Nephew, a écrit dans un tweet : « J'ai quitté l'équipe américaine le 6 décembre en raison d'un réel désaccord sur la politique, et j'ai quitté le département d'État américain la semaine dernière. »

Il a ajouté : « Bien que beaucoup de gens ne donnent pas une description appropriée sut mes opinions et mon parcours, mais compte tenu de la nature actuelle des pourparlers de Vienne, je ne veux pas trop entrer dans les détails pour le moment. »

Richard Nephew a également déclaré qu'il serait honoré de se voir confier un autre rôle au sein du gouvernement américain à l'avenir, mais qu'il souhaite maintenant retourner à l'enseignement.

L'équipe de négociation américaine à Vienne aurait récemment changé de cape, a rapporté le site Web de NBC News et Richard Nephew, membre clé de la délégation américaine, a quitté l'équipe en raison d'un désaccord avec Robert Malley, l’ancien conseiller de Bill Clinton et Barack Obama pour le Moyen-Orient et fin connaisseur, selon les commentateurs, de la région, chargé de négocier le retour des États-Unis dans l’accord international sur le nucléaire iranien (JCPOA).

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench