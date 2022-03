Le Président Raïssi se rendra à Doha lundi à la tête d'une délégation de haut niveau

Au menu du premier jour de sa visite à Doha, l'accueil officiel de l'émir du Qatar à l'Amiri Diwan (Le palais princier de Doha est la résidence officielle et le bureau de l'émir du Qatar), des entretiens avec Tamim bin Hamad et des pourparlers entre les hautes délégations des deux pays ainsi que la signature de plusieurs accords et mémorandums.

Le Président sera également parmi les Iraniens résidant au Qatar et aura une rencontre avec des hommes d'affaires qatariens et iraniens.

Pour le deuxième jour de sa visite , Ebrahim Raïssi assistera au sixième Sommet des pays exportateurs de gaz où il prononcera un discours.

Le sommet réunit les dirigeants et les hauts fonctionnaires des grands pays producteurs de gaz, et un certain nombre d'entre eux rencontreront le Président de notre pays en marge du sommet.

Les ministres des affaires étrangères, du pétrole, du patrimoine culturel et du tourisme, ainsi que le chef du bureau du Pésident, accompagneront l'ayatollah Raïssi lors de ce déplacement.

